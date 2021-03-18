Hız ve yağış yüzünden kontrolden çıkan motosiklet ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Şişli’de, hız ve yağış yüzünden kontrolden çıkan motosiklet, ışıklarda bekleyen motosiklet ve otomobile çarptı. Motosikletiyle yolun karşısına sürüklenen S. K. hayatını kaybederken, çarptığı motosiklet sürücüsü R. A. hafif şekilde yaralandı.

Olay, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy varyant altında dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Dönüş yapmak için varyanta yönelen 34 GK 9651 plakalı otomobil sürücüsü M. D. ile motosiklet sürücüsü R. A., ışıklarda beklemeye başladı. Bu sırada, arkadan gelen S. K.’nın kullandığı 34 CBS 658 plakalı motosiklet hız ve yağış yüzünden kontrolden çıkarak, önce ışıklarda bekleyen motosiklete, ardından da otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından motosikletiyle birlikte yolun karşısına sürüklenen S. K., kaldırıma çarparak durabildi. Ağır şekilde yaralanan S. K., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. S. K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer motosiklet sürücüsü R. A. ise kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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