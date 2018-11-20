Türkiye de yılda 7.500 kişi trafik kazalarında ölüyor, 300 bin kişi yaralanıyor ve bunun da ortalama % 10’u olan 30 bin kişi ömür boyu sakat kalıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Otoyollarda hız sınırının 5 kilometre / saat daha artırılacağını açıklayınca Karayolu Trafik ve yol güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş’e ne düşündüklerini sordum.

“Türkiye de her 7 kişiden bir kişi kendisinden veya ailesinden trafik mağdurudur. Hızın tek başına toplam ölümlere oranı % 47’dir” diyen Başkan Memiş’in sorularıma verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Bakan Soylu’nun açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Memiş: “Sürücü kalitesinin ortalamanın altında olduğu ülkemizde hızın da daha çok artırılması var olan korkunç ölüm sayılarını Türkiye’ye daha çok yaşatacaktır.

Otoyollarda hız limitleri otomobillerde 120+12=132 km/h şeklinde uygulanmaktadır. Ancak

her sürücü ortalama kendine göre bir hızda üstüne koymaktadır. Yani bu hız 140-150km/h arasında seyir etmektedir.”

Soru: Bu nedenle mi hız artırımı düşünülüyor?

Memiş: “Diğer yönden Otobanların kanunen sol ve sağ yan tarafları korunaklı ve kapalı

olması gerekirken, Türkiye de otobanların her yanı açıktır. İnsanda, evcil hayvanı da ve yabani hayvanda girmektedir. Otobanlarda sürücüler bugün için yolcu ve yük

taşımacılığının toplamda ¼ ü buradan yapmaktadır. Bu rakamlar Türkiye ulaşımında çok önemli bir kazanımdır. Ancak taşımacılıkta siyaset ve ticaretten önce can ve mal güven

aralığı birinci derecede üstün tutulmalıdır.”

Soru: Yüzde 5 hız artışı ne sonuçlar doğurur?

Memiş: “Tüm teknik verilere ve testlere göre ortalama hız % 5 oranında arttığında, tüm ölümler de 4 kat yanı % 20 artmaktadır. Çarpma ve çarpışma hallerinde hızın 100 km/h olduğu bir yolda ölümde mutlak %100 oranında olmaktadır.

Otobanlarda hız sınırlarının artırılmasında hızın 130 Km’nin de daha çok üstüne çıkması bu çarpma ve çarpışmada kim hayatta kalacaktır. Bu söylemlerin çıkması bile birçok hız

tutkunu magandanın can almasına sebebiyet verecektir.

Altın madenini nasıl gramla tartıyorsak ülkemiz insanlarının can güvenliğinin korunması

için hızında yüzlerce defa tartılması test edilmesi gerekir. Can güvenliğinde siyaset veya bilgisizlik olmaz. Bu söylemlere Sayın Emniyet Genel Müdürünün ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü Yetkililerinin karşı çıkmaması da üzücüdür.

Ayrıca; Türkiye de denetim çok az personel ile yapılmaktadır. Her ilde toplam araç sayımızın 1/000 kadar trafik personeli olmalıdır. Eskort hizmetleri trafikten sayılmamalıdır.

Sayın Bakanın bürokrasi ve siyasetçileri değil, bu alanda tarafsız ve uzman olan STK olarak bizleri de dinlemesini talep etmekteyiz.”