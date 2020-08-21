Popüler oyun HITMAN önümüzdeki haftadan itibaren ücretsiz hale geliyor. İşte detaylar.

Epic Games’in her hafta verdiği ücretsiz oyunlarda sıra HITMAN’a geldi. Oyun dünyasının efsanelerinden biri haline gelen HITMAN oyunu, önümüzdeki hafta Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilecek. Konuyla ilgili resmi açıklamaya yapan Epic Games, oyunun hangi sürümünün ücretsiz olacağı konusunda detay vermedi.

Bu fırsatı kaçırmayın

İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen HITMAN oyunda bir suikastçiyi canlandırıyorsunuz. Birden fazla sürümü bulunan oyunun önümüzdeki hafta HITMAN 3 versiyonu piyasaya sürülecek . Ücretsiz verilecek sürümün bu yeni oyuna olan ilgiyi artırmak için atılan bir adım olduğu düşünülüyor.

Oyunun ilk sürümünü Hitman: Codename 47 adıyla 2000 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü. Daha sonra sırasıyla Hitman: Silent Assassin (Mayıs 2002), Hitman: Contracts (Nisan 2004), Hitman: Blood Money (Eylül 2005), Hitman: Absolution (Kasım 2012) ve Hitman (Mart 2016) oyunları geldi.

Öte yandan Epic Games önümüzdeki hafta Shadowrun Complete oyununu da ücretsiz olarak vereceğini duyurdu. Her iki oyunu da Steam kütüphanenize eklediğinizde ömür boyu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Ancak diğer ücretsiz oyunlarda olduğu gibi bu oyun uda kütüphanenize eklemeniz için belli bir süreniz var. Bu süreyi kaçırırsanız fırsatı da kaçırmış oluyorsunuz.