Başkent’li vatandaşlar Ankara’nın sembolü olan “Hitit Güneşi” amblemi “Yine Doğsun” diyerek geri istiyorlar.

Biliyorum bazılarınız “Dünya koronavirüs belası ile uğraşırken bu konu da şimdi nereden çıktı diyeceksiniz. Evet, bu salgın ülkemiz de dahil dünyada can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad mekanları Cennet olsun. Gündem tabii ki bu olmalı, ama hayatın bazı gerçeklerini de göz ardı etmememiz gerekiyor.

Bilindiği gibi Başkent’in 1995’te tartışmalarla kaldırılan şehir simgesi’ Hitit Güneşi, 1973’de dönemin Belediye Başkanı Vedat Dalokay tarafından şehrin amblemi olarak seçildi. Anıt 1978 yılında Sıhhiye Meydanı’na yerleştirildi. Vatandaşlar tarafından da çok benimsenen Anıt tam 17 yıl boyunca şehrin simgesi olarak kullanıldı.

Melih Gökçek Belediye Başkanı seçildikten sonra kendi arzuları doğrultusunda 1995 yılında Hitit Güneşi olan şehrin simgesini değiştirerek yerine getirdiği Atakule-cami minaresi ve 3 yıldız simgesi yargıdan dönmüştü. 2011 yılında da, Atakule figürlü simge, yıldız sayısı 5’e çıkarılarak yeniden kullanılmaya başlanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerini Mansur Yavaş’ın kazanmasıyla birlikte “Hitit Güneşi” yeniden Başkent’in gündemine geldi.

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan ‘Hitit Güneşi’nin yeniden Ankara’nın sembolü olarak kullanılmasını istediler .Bu istekleri için Ankara’nın sembolü Hitit Güneşidir. Hitit Güneşini geri istiyoruz.” ibareleriyle change.org’da bir imza kampanyası başlatan vatandaşlar. “Ankara’nın camili sembolü, bu kentin tarihi ve kültürünü temsil etmekten uzak olup tamamen ideolojiktir. Bu tür bir sembol, ancak İstanbul gibi tarihi camilerle dolu bir kent için düşünülebilir. Buna karşılık Hitit Güneşi ise, her şeyden önce üzerinde yaşadığımız topraklarda bizden önce medeniyet kurmuş olanlara saygıyı ifade eder. Ayrıca Cumhuriyetimizin merkezi olan Ankara’yı da ülkenin güneşi olarak tasavvur edersek, Hitit Güneşi çok daha anlamlı bir sembol olarak başkenti temsil eder.” görüşünü savunuyorlar.

HİTİT GÜNEŞİ TARİHÇESİ

Hitit uygarlığı ve sanatının sembolü sayılan bir nesnedir. Güneşi sembolize eden dairesel biçimin etrafına yerleştirilmiş öğelerden oluşur. Bazılarının üstünde ses çıkarması için sallanan parçalar, kimisinin üstüne barışı sembolize eden geyik figürü, kimisine ise üremeyi sembolize etmek üzere kuş, ağaç figürleri vardır. Ahşap asaların ucuna takılarak dini törenlerde kullanıldığı veya at koşum takımlarının arasında kullanıldığı sanılmaktadır. Genellikle tunçtan yapılır.

En seçkin örnekleri Çorum yakınlarında Alacahöyük’te bulunmuştur. Hititler ’in sembolü haline gelmesine rağmen, aslında Anadolu’nun en eski uygarlığı olan Hattiler’e ait bir eserdir. Hitit Kralları öldükleri zaman güneş kursu ve benzeri 4- 5 sembolle birlikte gömülmekteydi.

Vatandaşlar tarafından change.org’ sitesinde başlatılan ve Ankara Üniversitesi’nin de simgesi olan “Hitit Güneşi” kampanyası şimdiden 25 bin imzaya ulaştı. Bekleyip göreceğiz kampanya hedefine ulaşıp “Hitit Güneşi” sembolü geri gelecek mi ?