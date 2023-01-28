Hisarcıklıoğlu: Vize ve taşıma kotalarına acil çözüm bulmalıyız

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gümrük Birliği, Türkiye’nin üretim kapasitesinin dönüşümü için en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri, Türkiye’nin dönüşüm sürecini daha da genişleterek derinleştirmiştir. Son yıllarda katılım süreci durdu. Diğer taraftan iş insanları için vize konusu son dönemde daha da ciddi boyutlara ulaştı. Taşıma kotaları, ikili ticaretimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vize ve taşıma kotaları konularına acil çözüm bulmalıyız” dedi.

‘Avrupa becerileri yılı’ kapsamında ‘Dijital çağın becerileri’ temasıyla düzenlenen ‘Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezleri Ağı Projesi’nin açılış toplantısına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut ile İzmir’deki çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve AB için ortak çalışma alanı olan ‘Dijital çağın becerileri’ konusuna odaklanmak istediklerini belirterek, bu konuyu Türkiye-AB ilişkileri kapsamında da ele almak istediklerini kaydetti.

TOBB olarak AB ile ilişkileri daima önceliklerin başında tuttuklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Gümrük Birliği, Türkiye’nin üretim kapasitesinin dönüşümü için en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri, Türkiye’nin dönüşüm sürecini daha da genişleterek derinleştirmiştir. Son yıllarda katılım süreci durdu. Türk iş dünyası olarak bu durumdan mutlu değiliz. Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu mevcut sorunları göz önünde tutarsak, ilişkileri canlandırma ihtiyacımız bariz şekilde ortadadır” diye konuştu.

Covid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı şartların Türkiye ile AB’nin daha yakın çalışmasını gerektirdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, başta enerji güvenliği olmak üzere gıda güvenliği gibi stratejik önemdeki konuların da Türkiye-AB ortak çalışma alanına dahil edilmesi gerektiğini savundu.