Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldığını belirterek, “Bugün artık tahkim ve ara buluculuk hukuk sistemimize girdi. 3 yılda gelen dosya sayısı 3 milyon. Bunun yüzde 70’i anlaşmayla çözümlenmiş. Eskiden davayı kaybeden, ‘haram, zıkkım olsun’ diyordu. Şimdi uzlaşarak çözüyorlar. İki tarafın da rızası var. Bundan güzel bir şey olur mu?” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne’nin Keşan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hazırlanan ‘Arabuluculuk ve Uyum Merkezi’nin açılışını yaparak, istişare toplantısına katıldı. Programa, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan TSO Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, çevre il ve ilçelerin oda ve borsa başkanlarıyla yöneticileri katıldı. ‘Arabuluculuk ve Uyum Merkezi’nin açılışının ardından istişare toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldığını belirterek, “Burada özellikle kültürümüzde var olan ara buluculuğu unutmuştuk. Ahicilik teşkilatı da deriz. Ahicilik bugün odacılık oldu. 13’üncü yüzyıldaki ahi teşkilatı bugün oda oldu. Ticaret ve Sanayi Odası oldu. O gün ahi ocaklarının yaptığı görev, bizim üzerimizde değildi fakat sağ olsun Cemil Çiçek, Adalet Bakanlığı döneminde önümüzü açtı. Yıllardır talep etmiştik. Demiştik ki bu Batı’da olduğu gibi, Batı bizim kültürümüzü kapmış hızla çözüyor bütün sorunları. Daha ucuza çözüyor. ‘Geciken adalet, adalet değildir’ diye güzel bir laf var. Bir mahkemeye gittiğiniz zaman 1’inci derece mahkeme minimum 2 yıl sürüyor, kaybeden hemen itiraz ediyor. 2’nci derece mahkemeye gidiyorsun minimumda o 2 yıl sürüyor. Yani 100 bin lira bir alacağın var, 4 yıl sonra alıyorsun, bugünün 100 bin lirası 4 yıl sonra kaç para yapar? Yani 100 lirayı 10 lira olarak alıyorsun. Enflasyonda eriyor gidiyor. Onun için dedik ki, bizim önümüzü açmanız lazım. Sağ olsun Cemil Çiçek, bunu Türk hukuk sistemine ekledi, geçirtti. Kanunu da Meclis’teki tüm siyasi partiler desteklediler. Bugün artık tahkim ve ara buluculuk bizim hukuk sistemimizin içine girdi. 3 yılda gelen dosya sayısı 3 milyon. Bunun yüzde 70’i anlaşmayla çözümlenmiş. Eskiden davayı kaybeden, ‘haram, zıkkım olsun’ diyordu. Şimdi uzlaşarak çözüyorlar. 2 tarafın da rızası var. Bundan güzel bir şey olur mu? 4 yıl süren mahkeme burada 3 ay” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNİ EN AZ HASARLA ATLATAN İŞ DÜNYASI TÜRKİYE’DE

Pandemi dönemini en az hasarla atlatan iş dünyasının Türkiye’de olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunda da 365 oda ve borsanın müthiş katkısı var. Allah hepsinden razı olsun. Gece 22.00’de, 24.00’te, 01.00’de, 02.00’de hatta 03.00’de Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere tüm bakanlara sorunları ilettik. Bana sizden 230’a yakın talep iletilmiş. Bunların yüzde 97’si öyle veya böyle çözüldü. Ondan az hasarla atlattık. Bugün ‘Odalar, borsalar ne iş yapıyor?’ diyorlar ya bundan daha hayırlı iş mi olur? Bu son dönemde artan sıkıntılarımız var. Bu sorunları hükümete iletmek bizim görevimiz” diye konuştu.

‘TOGG’UN FABRİKASINI 29 EKİM’DE AÇACAĞIZ’

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG hakkında da konuşan Hisarcıklıoğlu, “60 yıl önce yarıda kalmış bir rüyamız vardı. Bu neydi? Türkiye’nin otomobilinin üretilmesi. Türk markasıyla üretilmesi. Bize bu görev verilince Türk özel sektörüne, yani sizlere güvenerek dedik ki; ‘Biz bu işi yaparız. Türk iş dünyası olarak yaparız’ dedik. Allah nasip ederse bütün IP hakları bizim. Yüzde 51’i yerli ve milli. Türkiye’nin ilk otomobilini, TOGG’u, teknolojik anlamda da dünyayla aynı zamanda yapıyoruz. Artık fosil yakıt devri bitiyor. Ne başlıyor? Elektrikli otomobiller. Bunu Avrupa’da da yapan 2-3 ülke var. Başka yok. Amerika’da var, Çin’de var. Başka da yok. Türkiye’nin ilk yer ve milli arabası TOGG’un fabrikasını 29 Ekim’de açacağız. Allah nasip ederse de inşallah mart ayında Keşan’da TOGG’a hep beraber bineceğiz” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu ayrıca TOBB tarafından Keşan’a bir okul kazandırılacağını söyledi.

KEŞAN TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ

Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Borsadaki programa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ve yöneticiler katıldı.

Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsasının Türk tarımında devrim niteliğinde olduğunu kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Toprak altında saklanan ürünlerin sağlıklı şekilde saklanması için lisanslı depoculuğu 2005 yılında kanuna eklettik. Bugün lisanslı depoculuk oturdu. LİDAŞ’ta en büyük depolardan biri Keşan’da. Onu da TMO’yla ortak şekilde yapıyoruz. Ayrıca borsamız Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın da ortağı. Yani konan malın elektronik senedini dünyanın herhangi bir noktasında kolaylıkla alıp satıldığı bir yerdeyiz. Artık fiziken malın bir yerden bir yere gitmesine gerek yok. Bunun kalitesi nedir diye bakmaya gerek yok. Bu müthiş bir devrim” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DÜNYAYI BESLEYEN, DÜNYANIN LİDERİ OLACAK’

Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, “Önümüzdeki dönem dünyayı besleyen, dünyanın lideri olacak. En önemli stratejik mal ne deseler; tarım ve hayvancılıktır. Sakın ha sakın, ne kendiniz ne de çocuklarınız bu işten vazgeçmesin. Sıkıntısız da bir iş yok. Sıkıntıları söylediniz. Odalar ve Borsalar Birliği olarak bizim görevimiz sıkıntıları iletmek. Bize iletilen konuları oda ve borsa başkanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında 6 bakana ilettik” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra İpsala Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binasının açılışına katılmak ve İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin genel kuruluna katılmak üzere Keşan’dan ayrıldı. (DHA)

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