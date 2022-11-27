Hırvatistan kazandı, Kanada elendi

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Hırvatistan – Kanada: 4-1

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Kanada’yı 4-1 mağlup etti.

Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda Uruguaylı hakem Andres Matias Matonte Cabrera’nın yönettiği karşılaşmada Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri 36’ncı ve 70’inci dakikalarda Andrej Kramaric, 44’üncü dakikada Marko Livaja ve 90+4’üncü dakikada Lovro Majer kaydetti. Kanada’nın tek golü ise 2’nci dakikada Alphonso Davies’ten geldi.

Kanada’da müsabakaya ilk 11’de başlayan Beşiktaşlı oyuncu Atiba Hutchinson, 72’nci dakikada yerini Hataysporlu Sam Adekugbe’ye bıraktı.

Bu sonuçla Hırvatistan gruptaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4’e yükseltti. Kanada ise puansız olarak son sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.

Hırvatistan, F Grubu’ndaki son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kanada’nın rakibi ise Fas olacak. Müsabakalar 1 Aralık Perşembe günü oynanacak.

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(FOTOĞRAFLI)