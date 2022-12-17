Hırvatistan, Dünya Kupası’nda 3’üncü oldu

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Hırvatistan – Fas: 2-1

İSTANBUL, (DHA) – Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası 3’üncülük maçında Fas’ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası’nı 3’üncü tamamladı.

Khalifa International Stadı’nda Katar Futbol Federasyonu’ndan Abdulrahman Al Jassim’in düdük çaldığı karşılaşmada Hırvatistan, Fas’ı 2-1 ile geçti. Bu sonucun ardından Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası’nı 3’üncü olarak tamamladı. Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri, 7’nci dakikada Josko Gvardiol ve 42’nci dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas’ın tek sayısı ise 9’uncu dakikada Achraf Dari’den geldi.

Öte yandan Fas’ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

(FOTOĞRAFLI)