İstanbul’da polisin bir yıldır hırsızlık suçundan aradığı 55 yaşındaki Nazife Y. Polis tarafınca suçüstü yakalandı. Parlak zeka Müren’in makyözü olarak tanınan Emine Oya Tolga’nın evinde meydana gelen hırsızlık olayının da faili olduğu öğrenilen Nazife Y.’nin daha önceden 56 kere polis tarafınca yakalandığı, bir süre cezaevinde yatıp özgür bırakıldığı belirtildi. Nazife Y. çıkarıldığı mahkeme tarafınca 57’nci kere tutuklandı.

Bostancı’da 5 Aralık 2018 tarihinde bir eve girerek hırsızlık icra eden 1’i kadın 3 birey çıkışta binanın güvenlik görevlisi tarafınca fark edildi. Güvenlikçinin müdahalesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler havaya ateş edip kendilerini kovalayanlara silah doğrultarak kaçmaya çalıştı. Çıkan karışıklık esnasında iki adam kaçarken, olaya müdahale eden polis kadını gözaltına aldı.

ÜNLÜLERİN MAKYÖZÜNÜN EVİNE DE GİRMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin polisin bir senedir aradığı şüpheli Nazife Y., olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin zeki Müren’in makyözü olarak tanınan ünlülerin makyajcısı Emine Oya Tolga’nın Beşiktaş’ta bulunan evinde yaşanmış olan hırsızlık vakasını gerçekleştiren birey olduğu belirlendi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık vakasında Emine Oya Tolga’nın evinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 720 dolar çalınmıştı.

KAMERALAR ŞÜPHELİLERİ GÖRÜNTÜLEMİŞ

Hırsızlık büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, suç ortaklarıyla beraber 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylar esnasında güvenlik kameralarına yakalanan Nazife Y. Ile suç ortaklarının binalara girdikten sonrasında kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri ardından içerde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenildi.

57’İNCİ KERE TUTUKLANDI

Meydana getirilen soruşturma sırasında Nazife Y.’nin emniyet Müdürlüğü kayıtlarına gore daha önce 56 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Her seferinde tutuklanan ancak bir süre sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nazife Y.’nin hırsızlık meydana getirmeye devam ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.