Hırsızlık yapan hamile kadın yakalandı

Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)-FATİH’te butik giyim mağazalarına girerek müşterilerin çantasını ve özel eşyalarını çalan hamile kadın yakalandı. Olay ile alakası olan üç kişinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, Fatih Fevzipaşa Caddesinde 21 Aralık 2020 tarihinde meydana geldi. Kamerun uyruklu Pascal M.V.(25), alışveriş yapmak için cadde üzerinde bulunan giyim mağazasına girdi. Giyinme kabinine gireceği sırada çantasını bebek arabasına astı. Çıktığında çantasının olmadığını fark eden kişi, karakola giderek şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmada, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin hamile olan Gülümser D.(31) olduğu tespit edildi. 26 Ocak tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Şişli’de yakalandı. Elif Ş.(26), Selma K.(21), Hasret T.(31)’nin de olay ile ilişiği bulunduğu, fakat olaydan sonra farklı suçlardan cezaevine girdikleri öğrenildi., 49 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Gülümser D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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