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Hırsızlık şüphelisi örümcek adam gibi kaçmaya çalıştı

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan Tufan E., saklanmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından aşağıya balkon demirlerini kullanarak indi. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çevredekilerin örümcek adama benzettiği şüphelinin canını hiçe saydığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 02.30 sıralarında, Terbaş Sitesi yakınlarında Tufan E. isimli kişiyi izin belgesini kontrol etmek için durdurmak istedi. Ancak, Tufan E., kaçmaya başladı. Bir süre sonra polislere izini kaybettiren şüpheli, merdivenleri kullanarak 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, saklandı. Polis, çevredekilerin yardımıyla Tufan E.’nin çatıda saklandığını tespit etti. Bunun üzerine polislerden kaçamayacağını anlayan Tufan E., bu kez çatıdan aşağıya balkon demirlerini kullanarak indi. Site sakinlerinin örümcek adama benzettiği şüphelinin canını hiçe saydığı anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan Tufan E.’nin emniyetteki sorgusunda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Tufan E.’ye Kabahatler Kanunu’na göre ‘emre aykırı davranış’ suçundan 427 TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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