Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, hırsızlık suçundan aranan E.T., polis tarafından kovalamaca ile yakalandı.

Kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacayla yakalanan şüphelinin 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili aranan E.T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.T., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

