Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, merkezde olduğu kadar kırsalda da toplum ve çevre sağlığını önceleyen altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Başkent’in önceden köy statüsünde olan kırsal mahallelerinde açıktan akan atık suların (kanalizasyon) kapalı sisteme alınması için bu yılın ocak ayında 4 ihale gerçekleştiren ASKİ, ilk etapta 17 ilçedeki 125 kırsal noktada 216 kilometre atık su hattı döşeyerek bu sorunu çözüme kavuşturacak. Yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalarla Ankara’da 210 kırsal mahallede açıktan akan kanalizasyon kapalı sisteme dâhil edilmiş olacak.