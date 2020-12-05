Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kavşakta denetim yapan polis ekipleri, oto hırsızlığından arananan şüpheli Coşkun T.’yi (30) yakalayarak gözaltına aldı.

İnegöl ilçesi, Belediye kavşağında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, yaya olarak yoluna devam eden bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüphelinin yanına gidip, GBT sorgulaması yapan ekipler, Coşkun T.’nin, oto hırsızlığı suçundan arandığıni tespit etti. Gözaltına alınan Coşkun T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI