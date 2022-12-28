Hırsızlık amacıyla girdiği depoda yakalandı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde Y.T., hırsızlık yapmak amacıyla girdiği depoda polis tarafından yakalandı. Şüphelinin depodan çıkarılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Konak Vergi Dairesi deposunda meydana geldi. İddiaya göre, Y.T., hırsızlık yapmak amacıyla depoya girdikten sonra kapıyı kapattı. Çevredekilerin içeriye birisinin girdiğini bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Deponun çevresini saran polis ekipleri, şüpheliyi Y.T.’yi yakaladı. Şüpheli polis tarafından götürülürken, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gözaltına alınan Y.T., polis merkezine götürüldü. (DHA)

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