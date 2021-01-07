Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Buldan ilçesindeki Yeniçam Mahallesi’nde telefon ve internet kabloları, hırsızlar tarafından çalındı. Mahallede 2 aydır internet erişimi sağlanamıyor.

Buldan ilçesine bağlı Yeniçam Mahallesi’nin elektrik ve haberleşme kabloları, 17 Kasım Salı gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilip, çalındı. Mahallenin telefon hatlarının kesilmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayın ardından jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler E.T. (33), E.T. (34) ve M.K.’yi (39), bir telefon direğinden kablo keserken yakaladı. Otomobillerinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

Buldan’a 12 kilometre mesafedeki 80 nüfuslu Yeniçam Mahallesi yaşanan kablo hırsızlığı nedeniyle internetsiz kaldı. Yaklaşık 2 aydır internet erişiminin sağlanamadığı mahallede yaşayan öğrenciler de uzaktan eğitime, cep telefonlarıyla katılabiliyor.

Mahallede yaşayan Mustafa Tuncer, “Mahallemizin giriş kısmındaki kablolar kesildi. İnternetimiz kesik. Çocuklarımız mağdur, internete giremiyorlar. Bir ön önce kabloların yenilenmesini ve internete erişimimizin sağlanmasını istiyoruz” dedi. Selim Yangöz de daha önce kabloların çalındığını belirterek, “Hırsızlar, kabloları hurdacılara satıyorlarmış. Kabloların içindeki bakır çok değerli. Bu yüzden kabloların çalındığı söyleniyor” diye konuştu.

Gülalan Özer Vural Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Tuğba Yangöz, derslere cep telefonuna internet paketi alıp katıldığını söylerken, 6’ncı sınıf öğrencisi Ayşegül Yangöz, “İnternet kablolarının takılmasını ve erişimin sağlanmasını istiyoruz” dedi.

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