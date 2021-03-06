Hırsızlar bir gecede 3 kez aynı markete girdi

Beyza Nur GÜLER – Güven USTA/İstanbul, (DHA) – ÜSKÜDAR Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir markete bir gecede 3 kez giren hırsızlar, sigara standındaki paketleri çaldı. Yaklaşık 20 bin liralık soygun, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan bir markete, 26 Şubat günü sabaha karşı hırsızlar girdi. 10-15 dakikalık bir süre içinde 3 defa aynı iş yerine giren hırsızlar, 4 kişiydi. Bir kişi otomobil ile iş yerinin yan sokağında beklerken, diğer 3 kişi ise dükkanın önüne geldi. Soyguncular önce levye ile kepengi yamulttu, sonra market kasasının arkasındaki sigara standında bulunan paketleri, hızlıca ellerindeki kasaya boşalttı. Hırsızların levye ile kepengi kırması, sigara paketlerini kasalara boşaltmaları ve çaldıkları ürünlerle marketten çıkış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 20 bin liralık zararı olduğunu söyleyen market sahibi, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Polis, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

YAKLAŞIK 20 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA ÇALDILAR

10 yıldır Üsküdar’daki Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan marketi işleten esnaf Kenan Yıldırım, “Şubat’ın 24’üydü. Sabaha karşı 05.40 suları, burada oturan bir kardeşimiz beni aradı. Dükkana hırsız girdiğini söyledi. Ben de 06.20 gibi buraya geldim. Dükkanın kepenklerinin kırılıp soyulduğunu gördüm. Bekçi ve polis arkadaşlar kapının dışındaydı zaten. Yaklaşık 15-20 bin lira civarında bir zayiatımız oldu. Hırsızlar sigara standına yönelmiş. Zaten biliyorsunuz, zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi… Bu tür şeyler bizi bayağı yıpratıyor. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Biran önce bulunmalarını istiyorum. Öncelikle temennim, başka esnaf kardeşlerimiz bizim gibi mağdur olmasın. Zaten şuna inanıyorum, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız görevlerini yapıyor. Bu olayın biran önce neticelenmesini istiyorum” dedi.

10-15 DAKİKA İÇİNDE 3 DEFA GELİP SOYDULAR

Hırsızların kepengi dışarıdan levye ile kastırarak, içeri girdiklerini ve arabada bekleyen bir kişi ile birlikte toplam 4 kişi olduklarını anlatan Yıldırım, “3 kişi yapmışlar. Bir tanesi gözcülük yapıyor, iki kişi levye ile kepengi kastırıyor ve daha sonra 3. bir kişi daha gelip onlara yardım ediyor. Böylece içeri giriyorlar ve sigaraların büyük kısmını alıyorlar. Başka ürünleri de almışlar. Karşıdaki bekçi arkadaşımız görmüş ve burayı terk etmişler. İlk önce gelip kepengi kırıyorlar, sanıyorum bir 5 dakika sonra tekrar gelip giriyorlar. Yani 2-3 kez bunu tekrar edip sigara reyonunu 10 dakika civarı bir süre içinde boşaltıyorlar. Sokağın sonunda arabayla u dönüşü yapıp tekrar geliyorlar. Bir kişi gözcülük yapıyor, iki kişi içeri giriyor” ifadelerini kullandı. Kenan Yıldırım, “Bu çevrede 15 gün içinde çok yeri böyle soymuşlar” diye konuştu.

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