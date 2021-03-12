Hırsızdan ‘Motosikletlere zaafım var’ savunması

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4’ü motosiklet olmak üzere, 7 hırsızlık olayına karışan Burak Ay, “Motosikletlere zaafım var. Üzerinde anahtarı olan motosiklet gördüğümde kendimi tutamıyorum. Arıza yaptığında veya akaryakıtı bittiğinde orada bırakıyor, yenisini çalıyorum” dedi. Burak Ay, tutuklandı.

Hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 15 gün önce tahliye edilen ve geçen 26 Şubat’ta Manavgat’a gelen Burak Ay, 2 Mart’tan sonra Manavgat ve Alanya’da 8 günde 7 hırsızlık olayına karıştı. Şikayetler üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Burak Ay olduğunu tespit etti. Burak Ay, çarşamba günü yakalanarak gözaltına alındı.

Burak Ay ifadesinde, “Motosikletlere zaafım var. Üzerinde anahtarı olan motosiklet gördüğümde kendimi tutamıyorum. Motosikletlere zarar vermiyorum, arıza yaptığında veya akaryakıtı bittiğinde orada bırakıyor, yenisini çalıyorum” dedi.

Manavgat’ta 2 Mart’tan itibaren 3 motosiklet, bir iş yerinden telefon, sigorta acentesinde çalışan kadının çantası ve bir ekmek fırınından yardım kutusu ile Alanya’da da bir motosiklet çaldığını itiraf eden Burak Ay, eroin bağımlısı olduğunu, motosikletlere zarar vermediğini, telefonu 450 liraya sattığını, sigorta şirketinden çaldığı çantadaki 710 lira ve ekmek fırınından aldığı yardım kutusundan çıkan 100 lirayla uyuşturucu madde aldığını söyledi.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan Burak Ay, tutuklandı.

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