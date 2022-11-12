Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, polis yaptığı devriye sırasında sosyal medyada gördüğü hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye işlemlerini gerçekleştirdiği sırada bir kişiyi sosyal medyada gördüğü hırsızlık şüphelisine benzetmesi üzerine durdurdu. Ekiplerin, sorgulamasında K.İ.’nin şüpheli ve tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine emniyet merkezine götürüldü. Emniyete getirilen şüpheli K.İ., ifadesi sırasında sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kafede 2 gün önce telefon çalan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. (DHA)

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