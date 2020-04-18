Edirne’nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan bir kafeden 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin kimliği olay yerindeki parmak izinden tespit edildi. Şüpheli C.Ş. (22), denetimli serbestlik kapsamında imza vermek için gittiği emniyette gözaltına alındı.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki kafede meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeden 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar çalındı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, alınan parmak izlerinin daha önce de ‘hırsızlık’ suçundan sabıkası bulunan C.Ş.’ye ait olduğunu tespit etti. Denetimli serbestlik kapsamında Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne imza vermeye giden C.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. C.Ş.’nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki evinde bulunan 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar, sahibine teslim edildi. C.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.