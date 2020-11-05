Hırsız evde yakalandı, yalanı şaşırttı

Selda Hatun TAN/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalanan G.G., hırsızlığı başkalarının yaptığını, kendisinin evi kontrol etmek için girerek toparladığını ve ev sahibini beklerken yakalandığını iddia etti.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı ile harekete geçen Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, operasyon başlatarak, hırsızı ev içerisinde yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete getirilen G.G. ifadesinde, “Ben evden 2-3 tane Suriyelinin çıktığını gördüm. Kontrol etmek için içeri girdim. İçerisi dağınıktı, toparladım. Yağmur yağıyordu. Karnım acıktığı için kek yedim. Evi teslim etmek için ev sahibini bekliyordum. Bu sırada polis gelerek beni yakaladı” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.G., adliyeye sevk edildi.

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