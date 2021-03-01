Hırsız, ev sahibini tabancayla başından vurup kaçtı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde Murat Oktay (33), evlerine hırsızlık için giren şüpheli tarafından çıkan arbedede tabancayla başından vuruldu. Şüpheli kaçarken, ağır yaralanan Oktay hastanede tedaviye alındı.

Gazipaşa’ya bağlı Çobanlar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Şerife Yılmaz’ın (67) evine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, ev sahibi uyuduğu sırada eşyaları dağıtıp, yaklaşık 600 lirayı alarak çıktı. Şüpheliler yol güzergahı üzerinde bulunan Hasdere Mahallesi’ndeki Rıfat Oktay’ın evine de girdi. Bu sırada içeride uyuyan Yaşar Oktay’ın oğlu Murat, duyduğu sesler üzerine ışığı açıp evi kontrol etti. Bunun üzerine şüpheliler dışarı çıkıp kaçmaya başlarken, Murat Oktay da peşlerine düştü. Murat Oktay evin önünde şüphelilerden biriyle karşılaşınca aralarında arbede çıktı. Bu sırada şüpheli yakındaki tabancayla Murat Oktay’a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Murat Oktay’ın başına isabet etti. Şüpheli ise kaçtı.

Silah sesine uyanan ailesi dışarı çıktığında Murat Oktay’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralı Murat Oktay’a ilk müdahale olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Murat Oktay buradan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Hırsızlık şüphelisinin Yaşar Oktay’ın evinden 10 bin lira çaldığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLI