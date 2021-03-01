Hırsız, ev sahibini tabancayla başından vurup kaçtı (2)

‘BEN VARDIM, VURULMUŞ HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜK’

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde evlerine hırsızlık için giren şüpheli tarafından çıkan arbedede tabancayla başından vurularak, ağır yaralanan Murat Oktay’ın babası Yaşar Oktay, olayla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Hırsızın tabancayla 4 el ateş ettiğini ve oğlunun başı dışında, sırt ve bacağına da mermi isabet ettiğini söyleyen Yaşar Oktay, “10 bin lira varmış onu alıp yatak odasına doğru ilerlemiş. Kapıyı açınca oğlum uyanıyor. Balkondan atlayıp kaçıyor. Ben de altta yatıyordum. Sesleri duydum, kalktım, ayağıma nevresim dolandı. Çıkamadım içinden. Oğlum arkasından koşup yakalıyor. Orada vuruluyor benim oğlan. Ben vardım, vurulmuş hemen hastaneye götürdük” dedi.

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