Hırsız, çaldığı güvenlik kamerasına yakalandı

Yusuf KANTARLI- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir mahalleyi mesken tutan hırsızlık şüphelisi, sokakta keşif yapıp, çam ağacının üzerindeki güvenlik kamerasını çaldı. Hırsızlık anları ise hem çaldığı hem de 5 metre ilerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 11 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Demirhan Yılgın (35), bulunduğu sokağı mesken tutan hırsızlar nedeniyle evinin 3 farklı noktasına güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kamerasının görüntüsünün bozulduğunu fark eden Yılgın, kamerayı tamir ettirmek için firma yetkililerini arayarak servis istedi. Tamir için gelen firma çalışanı, güvenlik kamerasının yerinde olmadığını görüp Yılgın’a haber verdi. Yılgın ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen firma çalışanı, hırsızlık anına ait görüntülere ulaştı.

KAYITTA OLAN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüpheli, sokakta evleri gözetliyor. Ardından ağaç üzerindeki güvenlik kamerasını gözüne kestiren şüpheli, ağaca tırmanarak kamerayı yerinden söküyor. Şüphelinin hırsızlık anları ise hem çaldığı hem de diğer güvenlik kamerasına yansıyor.

‘GÜVENLİK KAMERASININ ÇALINMASI ÇOK TUHAFIMA GİTTİ’

35 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyen Demirhan Yılgın, daha önceden de ufak tefek hırsızlık olaylarının olduğunu belirterek, “11 Ocak günü çıkmaz sokaktan gelen bir kişi evleri kontrol ediyor. Gözüne çalacak bir şey kestiremeyince diğer kamerayı görmediği için de ağaçta bulunan kamerayı söküyor. Hırsızın çalacak bir şey bulamayınca güvenlik kamerasını çalması çok tuhafıma gitti. Hırsızlar nedense buraları mesken tuttu. Kameranın olmadığını 2 gün sonra fark ettim. Bazı günler kedilerin ağaca tırmanmasından dolayı görüntüler bozuluyordu. Ben yine kedinin zarar verdiğini düşünerek firmayı arayıp tamir için çağırdım. Firma yetkilisi bana güvenlik kamerasının olmadığını söyleyince çok şaşırdım. Görüntüleri beraber izlediğimizde şahsın çalma anlarını izledik. İnşallah bir daha gelmez. Bizi 500- 600 lira zarara uğrattı” diye konuştu.

Mahallede oturan Abdullah Günerer (70) ise bir hafta önce motosikletli bir grubun gündüz vakti gelerek sokakta havaya ateş açtığını ve bu kişilerin mahalleli olmadığını söyleyerek çok tedirgin olduğunu dile getirdi. Günerer, “Burada kamera çalındığına göre başka bir hırsızlık da olabilir. Biz bu insanları nasıl tespit edeceğiz?” dedi.

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