HIPEK gözle görülmeyen tümör hücrelerini yok ediyor

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İSTANBUL, (DHA)- En sık görülen sağlık sorunlarından biri olan kanserin tedavisinde son dönemlerde gündemde olan HIPEK, hastaların konforu ve yaşam kalitesi anlamında ön plana çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Topgül, halk arasında sıcak kemoterapi olarak bilinen HIPEK hakkında bilgi vererek “HIPEK ile cerrahi işlem bitiminde geride kalan ve gözle görülmeyen tümör hücrelerinin yok edilmesi sağlanmaktadır” dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Topgül, son dönemlerde adı sıkça duyulan ve halk arasında sıcak kemoterapi olarak da bilinen HIPEK tedavisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Topgül, “Sıcak kemoterapi uygulaması karın içine yayılmış ve periton adı verilen karın zarını tutmuş kanserlerin tedavisinde atılan büyük adımlardan sayılmaktadır. Peritona yayılmış kanserlerde ileri standart sistemik kemoterapi tedavileri yeterince etkin olamamaktadır. Karın içi sıcak kemoterapi tedavisi bu noktada devreye girmektedir” dedi.

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KARIN BÖLGESİ KANSERLERİNDE TERCİH EDİLİYOR

Prof. Dr. Topgül, HIPEK’in en sık karın zarı kanseri, gelişmiş kolon-rektum (kalın bağırsak) ve kadınlarda yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanıldığını kaydederek, “Bunun dışında mide, apendiks kanserlerinde, karın zarının kendi kanserlerinde uygulanabilir. Ancak genel olarak karın zarı kanseri gelişmiş her hasta bu tedaviye adaydır. Karın zarı kanseri metastazında sıklıkla karın içinde aşırı sıvı (asit) birikimi olur. Bu sıvı litrelerce olabilir ve zaman zaman dışarıdan boşatılsa da çözüm olmaz. Altta yatan neden var olduğu sürece asit devam eder. Eski dönemlerde bu tür durumlarda bir tedavi yöntemi bulunmamaktaydı. Ancak artık HIPEK, bu tür hasta grubunda güvenle uygulanabilmektedir. Ayrıca HIPEK ile cerrahi işlem bitiminde geride kalan ve gözle görülmeyen tümör hücrelerinin yok edilmesi de sağlanmaktadır” diye konuştu.

HASTA HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYOR

Prof. Dr. Topgül, “HIPEK uygulaması onkolojik cerrahi sürecinin bir parçasıdır ve cerrahi ile karın içi tümör temizliğini takiben, hasta halen anestezi altındayken uygulanmaktadır” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Böylece hasta hiçbir ağrı ya da farklı bir sorun hissetmemektedir. İşlemde karın kapatılmadan önce karın alt ve üst kadranlarına ikişer adet dren konulur. Bu drenlerle kemoterapi sıvısını ısıtan özel cihaz arası bağlantı kurulur ve karın alt ve üst kısmına ısı düzeyini takip etmek için 2 adet ısı probu yerleştirilir. Bu problar kemoterapi verildiği sürece ısının istenen düzeyde sabit kaldığını görmeyi sağlamaktadır. Isı 41-43 derece arasında olmalıdır. Bu sıcaklık derecesi en etkin ve güvenli aralıktır. HİPEK süresi kullanılan kemoterapi ilacına bağlı olarak 30-90 dakikadır. Karın içine yaklaşık 3,5 litre kemoterapi sıvısı verilir. Bu sürenin sonunda karın içindeki sıvı geri alınır ve işlem sonlandırılır.”

HIPEK İÇİN CERRAHİ DENEYİM ÖNEMLİ

Genellikle karın bölgesinde yapılan onkolojik cerrahilerin 6-12 saat sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Topgül, “Hem pelvik (karın altı) hem de hepatobilier (karaciğer ultrasonu) cerrahide deneyim gerektirmektedir. Bu nedenle hastanın tanı ve durumuna göre ekipte genel cerrahi uzmanları ve gerekirse jinekolog onkologlar yer alır. Ayrıca cerrahi öncesi görüntüleme için deneyimli radyologlar, hastaların kemoterapi programlarının ve tedavilerinin düzenlenmesi için tıbbi onkologlar, tanıların doğruluğu açısından deneyimli pataloglar, PET tomografi ve değerlendirecek nükleer tıp uzmanı, beslenmelerinin düzenlenmesi için uzman diyetisyenler, yoğun bakımda hastaların takibini yürüten deneyimli anestezi doktorları, deneyimli ve donanımlı yoğun bakım ve servis personel ve hemşireleri bu geniş ekibin olmazsa olmaz parçalarıdır” dedi.