Ana Sayfa Haberler Hintli kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla havacılık tarihinde rekora imza attı
Kategoriler: Dış Haberler

Hintli kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla havacılık tarihinde rekora imza attı

Hindistan, (DHA) Hint Havayolları Air India’nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla rekor kırdı.

Hindistan’ıın Havayolları Air India’nın kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hint havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.Söz konusu uçuşun, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak kayıtlara geçti. ABD medyası, 4 kadın pilotun bir Boing 777 ile ABD’nin San Francisco kentinden Hindistan’ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdüğünü aktardı.

“HİNDİSTAN HAVACILIK TARİHİNDE YENİ DÖNEM AÇTIK”

Kaptan pilot Zoya Aggarwal uçuşun ilk ayağını gerçekleştirmesinin ardından Amerikan medyasına verdiği röportajda, “Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık” ifadelerini kullandı.

 

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
47 dakika önce

Son Haberler

Keçiören’de 4+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrilmenkul Satış icra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören'de’da 120 m² daire satışa…

1 dakika önce

Tokat’ta karaca avlayan 3 kişiye 25 bin lira ceza

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan 3 kişi Jandarma Suç Araştırma…

6 dakika önce

HDP’li Güven’e 22 yıl hapiste gerekçeli karar: Terörizmi övmek ifade özgürlüğü kapsamında görülemez

DİYARBAKIR, (DHA)- TERÖR örgütü üyeliği suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski…

6 dakika önce

Yorgun mermi kurbanı Büşra’nın adı sanat atölyesinde yaşayacak

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık’ta başına isabet eden yorgun mermi sonucu ölen Hanife Büşra…

7 dakika önce

Maltepe’de polis, kumar oynayanlara göz açtırmadı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de polis ekipleri 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Kumar…

7 dakika önce

Vakaların yüzde 70 gerilediği Diyarbakır’da esnafa 1500 TL nakit desteği

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KORONAVİRÜS vakalarının yüzde 70 gerilediği, yoğun bakım servislerindeki doluluk…

7 dakika önce