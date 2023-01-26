Hindistan’ın bağımsızlığının yıl dönümünü Ankara’da kutladı

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Şaduman TÜRKAY- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- HİNDİSTAN’ın bağımsızlığının 74’üncü yıl dönümü, Ankara’da verilen resepsiyon ile kutlandı.

Hindistan’ın bağımsızlığının 74’üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da bir otelde resepsiyon verildi. Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan resepsiyonda Hindistan’ın yöresel yemekleri ve dansları tanıtıldı. Ankara Büyükelçisi Virander Paul, iki ülke ilişkilerine değinerek, “26 Ocak 1950’de Hindistan’ın Cumhuriyet’e geçişini sağlayan Hindistan Anayasası kabul edildi. Hindistan, o zamandan beri farklı dinleri, kültürleri ve dilleri kucaklarken, kendi içsel birliğini koruyan, canlı ve başarılı bir demokrasi olarak ortaya çıktı. Hindistan şu anda en hızlı büyüyen büyük ekonomiler arasında, bir G-20 üyesi ve bölgesel ve küresel tehditler ve zorluklarla mücadelede güvenilir bir ortak olarak güçlü kimliğiyle uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesidir. Ekonomik kalkınmanın yanı sıra Hindistan; eğitim, bilim ve teknoloji, tarım, bilgi teknolojisi, nükleer teknoloji, uzay teknolojisi, sağlık, yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm dahil olmak üzere araştırma ve yeniliğe büyük önem vererek diğer birçok alanda hızlı adımlar atmaktadır. Orta Çağ’ın başlarından beri, her iki ülke Hindistan ve Türkiye geleneksel olarak derin tarihsel ve kültürel bağlara sahiptir. Bugün, mevcut uluslararası ortamda hatırı sayılır bir konuma sahip olan, zengin çeşitliliğe sahip iki demokrasiyiz. Yıllık ikili ticaretimiz şu anda 12 milyar ABD dolarının üzerinde. İki ülkenin ekonomilerinin büyüklüğü ve yapısı göz önüne alındığında, bunu ikiye katlamak ve kısa zamanda gerçekleştirmek için çok güçlü bir ortak bir istek bulunmaktadır” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye ve Hindistan’ın ticaret, yatırım, turizm ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda ikili iş birliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Ülkelerimiz bölgesel olarak güçlü bir üretim üssü ve tüketim malları için hızla büyüyen pazarları var. Türkiye aynı zamanda önemli bir tekstil ve deri eşya üreticisidir, Hindistan ise bilişim ve ilaç endüstrileriyle tanınmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler her zaman dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı olmuştur. Ekonomik bağlarımızın her geçen gün gelişmesinden mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. İkili ticari ilişkilerimize bakacak olursak, son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin önemli oranlarda arttığını görüyoruz. 2020 yılında 5,7 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2022 yılında 2,1 kat artarak 12,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak, bu rakamların ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıttığını düşünmüyorum” diye konuştu. (DHA)

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