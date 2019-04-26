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26 Nisan 2019
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Hindistan’da bir modaevinde klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Hindistan’da bir modaevinde klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Dış Haberler

Hindistan’da yangın, modaevini küle çevirdi

Editör Editör

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Hindistan’da bir modaevinde klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kolkata’da bulunan Chowringhee yolundaki bir  binanın modaevi olarak kullanılan en üst katında meydana geldi.
 

Yerel saat ile 09:20’de çıkan yangının, modaevindeki bir klimanın kısa devre yapmış olmasından kaynaklandığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yangının kontrol altına alındığı bildirildi. İtfaiyenin yaptığı açıklamada, binadakilerin tahliye edildiği ve kimsenin olaydan yara almadığı belirtildi.

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