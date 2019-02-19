Hindistan Hava Kuvvetleri’nin (INF) ‘Surya Kiran’ isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak, ‘Aero India Show 2019’ gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı.
Yerel medyada yer alan haberlerde çarpışmanın, Hindistan’ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü’nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek ‘Aero India Show’ hazırlıkları için çalıştıkları sırada meydana geldiğini duyurdu. İki uçakta bulunan 3 pilotun da kurtarıldığı, ancak birinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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Yahu şu hintlilerde ne öküzmüş.öküze ökuz desen aliniyo garibim.Benim kafami göt etmeye hakkin varmi ey hindu.koskoca havada adam uçaği nadil çarptirir.okuze uçak kullandirsan o bile tarlaya düz iner.o halde adama şoyle derler madem sikişmeyi bilmessin havada niye sikini kaldirirsin boşuna