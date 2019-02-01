Test uçuşu yapmak için havalanan savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan’da Karnataka eyâletinin başkenti Bangalor’da bulunan HAL Havaalanı’na test uçuşu yapmakta olan Mirage 2000 savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın, uçağın eğitim için kalkış yaptığı sırada düştüğünü, pilotlardan birinin olay yerinde; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikinci pilotun da hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

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