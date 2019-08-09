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Hindistan’da sel ve toprak kaymalarında 22 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 22 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığı belirtildi.

Toprak altında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 22 kişi hayatını kaybetti. Hindistan televizyon kanalı NDTV’nin haberine göre, eyaletin Wayanad, Idukki, Malappuram ve Kozhikode bölgelerinde acil durum ilan edildi. Eyalette bulunan Cochin Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlara, şiddetli yağışlar nedeniyle Pazar günü yerel saatle 15.00’a kadar ara verildi. Ayrıca, meydana gelen toprak kaymalarında yaklaşık 200 kişinin yaralandığı ve birçok kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, 14 bölgede de eğitime ara verildiği açıklandı. Sel nedeniyle 22 binden fazla kişi tahliye edildiği ve eyalet genelinde 315 yardım kampı bulunduğu belirtildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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