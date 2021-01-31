Hindistan’da ölümden mucize kurtuluş kamerada

Hindistan, (DHA)- Hindistan’da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, tren istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hindistan’da hemzemin geçitten geçtiği sırada motosikletli arızalanan sürücü ölümden son anda kurtuldu. O anlar tren istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hemzemin geçitten yolun karşına geçmeye çalışan kişinin motosikletinin arızalandığı görüldü. Hızla gelen trenin motosiklete çarptığı ve motosikletin parçalarının etrafa dağıldığı anlar kameraya yansıdı. Ölümden şans eseri kurtulan motosiklet sürücüsünün korku anları da saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.