Hindistan’da çiftçiler sokaklara döküldü

Hindistan, (DHA) – Hindistan’da çiftçiler yeni çiftlik yasasını protesto etmek için sokağa döküldü. Polis protestoya katılan çiftçilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Hindistan’da çiftçiler yeni çiftlik yasasını protesto etmek için sokağa dökdüldü. Polis, göstericilerin ‘Delhi Chalo’ yürüyüşü için ülkenin başkenti Yeni Delhi’ye ilerlemelerini engellemek amacıyla tazyikli su ve biber gazıyla müdahalelerde bulundu. Çiftçilerin başkente girmesini engellemek için Gurugram ve Faridabad sınırlarında güvenlik önlemleri artırılırken sınırlara drone kameraları yerleştirildi. Delhi metrosunun, çiftlik yasalarına karşı çiftçiler tarafından planlanan protesto yürüyüşü nedeniyle bir sonraki emre kadar kapalı kalacağı ve polisin çiftçilerin başkente girmesine izin vermeyeceği bildirildi.