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29 Mart 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Hikmet Karaman: Yabancı sınırına gerek yok
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yabancı sınırlamasını doğru bulmadığını belirtti.
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yabancı sınırlamasını doğru bulmadığını belirtti.
Spor Gündemi ve Haberleri

Hikmet Karaman: Yabancı sınırına gerek yok

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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yabancı sınırlamasını doğru bulmadığını belirterek, “Milli takımı baz alalım. A Milli Takımlar eski teknik direktörü Lucescu, ‘Çok yabancımız var, Türk oyuncu yetişmiyor’ dedi. Şenol Güneş geldi, kurulan takım iki maçtır takır takır oynuyor” dedi.

İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi konferans salonunda öğrenciler ile bir araya geldi. Karaman, burada öğrencilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de teknik direktörlerin uzun süre çalışmamasının nedeninin sorulması üzerine Hikmet Karaman, şunları söyledi:

“Uzun yıllardır bu sporun içindeyim. Uzun süre çalıştığında senden bıkıyorlar. Türk insanı yeni bir yüz ve aksiyon arıyor. Ülkemizde en iyi örnek Medipol Başakşehir, orada Abdullah Avcı var. Orada taraftar grubu da çok kısıtlı. Bir de yönetim kurulu istikrardan yana. Örneğin İstikbal Mobilya Kayserispor’da 5 maç üst üste kaybedersen tribün inler. Sık sık teknik direktör değişikliği yaparak kulüplerin hedefleri doğrultusunda çalışamadıklarını görüyoruz.”

‘MİLLİ TAKIMI BAZ ALALIM’

Yabancı sınırlaması ile ilgili soruya ise Karaman, şöyle yanıt verdi:

“6+2+2 gibi bir sistem konuşuluyor. Örneğin, yerli futbolcu sakatlandı ya da çıkartmam gerekiyor. Onun yerine yabancı alamayacak mıyım? Bu konu ile alakası olan insanlar bir araya gelir, fikir alış verişi yapılır ve mantıklı bir karar alınır. Bana göre yabancı sınırı da gerekmez. Milli takımı baz alalım. A Milli Takımlar eski teknik direktörü Lucescu, ‘Çok yabancımız var, Türk oyuncu yetişmiyor’ dedi. Şenol Güneş geldi, kurulan takım iki maçtır takır takır oynuyor.”

‘BİRAZ TÜRKÇE BİLSELER MÜTHİŞ OLACAK’

Futbolcuların oynadıkları ülkenin dilini öğrenmesi gerektiğini kaydeden Karaman, “Futbolcu dil öğrenmediği zaman para kazanıp gitmek istiyor. Dili öğrendiği zaman iletişimi, takım arkadaşları ile geçinmeyi öğreniyor. İçeride 10 tane yabancı oyuncu varsa, devre arasına girdiğine kendi arasında Portekizce veya İngilizce konuşuyor. Türkler kendi arasında konuşuyor. Soyunma odasındaki 15 dakikalık zaman, bu durum birçok şeyi bozuyor. Hâlbuki biraz Türkçe bilseler müthiş bir olay olacak. Takım da futbolun gelişmesini sağlayacak” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ SORULDU

Hikmet Karaman, adının Beşiktaş ile anılmasının sorulması üzerine, “Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili bir cevap vermek yanlış olur. Biz Kayserispor olarak müthiş bir mücadele içindeyiz. İnanılmaz bir konsantrasyonumuz var. Çünkü iki maç kaybettiğinde ligin sonuna gidebilirsin. İki maç kazandığında ise, ‘yukarıda neler yapabilirim’ diye düşünebilirsin. Böyle bir mücadelede başka şeyleri düşünmek son derece zararlı olur” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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