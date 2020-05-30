Tablet, bilgisayar ve akıllı telefonların çocukların zihnini fakirleştirdiğini vurgulayan Yazar ve Eğitim Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, hikaye ve masal dinleyen çocukların zihinsel gelişimlerinin yükseldiğini belirtti.

Ailelerin çocukları oyalamak için cep telefonu ve tablet bilgisayarlardan medet ummalarının tehlikelerine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Yazar ve Eğitim Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, çocuklara kitap okunmasının zihinsel gelişimi yükselttiğini belirtti. Öğretim Görevlisi Gökçe Gülen Akçin, “Tablet bilgisayarlar çocukların dil gelişimini olumsuz etkilemekte ve geç konuşmalarına neden olmakta” uyarısı yaptı. Araştırmaların, kitap okumanın çocukların dil gelişimi için vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini kaydeden Gökçe Gülen Akçin, “8 aydan itibaren bebeklere okunan hikâye kitapları, dilin daha hızlı öğrenilmesini sağlayarak kelime dağarcığını zenginleştiriyor ve ileriki dönemlerde akademik başarının yüksek olmasını sağlıyor” dedi.