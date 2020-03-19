Tüm dünyada ve Türkiye’de çok geniş bir alanda etkisini gösteren ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Koronavirüsün yayılmasını engellemek için ülkeler acil tedbirler almaya devam ediyor

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere toplu çalışmanın yoğun olduğu iş yerlerinde, çalışanlar için ilave önlemler alınması çağrısında bulundu.

Bilindiği gibi Türkiye genelinde 400’den fazla AVM ve buralardaki işyerlerinde de Beşyüz bin kişiye yaklaşan çalışan var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok çeşitli önlemler alınmasına rağmen AVM’lerin açık kalması çalışanlar açısından risk oluşturuyor.

Hergün binlerce insanın ziyaret ettiği AVM çalışanları “Hepimiz korona virüsüne karşı ciddi tehdit altındayız. Çeşitli kuruluşların tatile girmesi AVM’lere gelen insan sayısında artışa yol açtı.Alışveriş yapmak ve gezmek amacıyla gelen insanlarla neredeyse birebir temas halindeyiz.Bu durum da bizleri koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya bırakıyor. Salgını önleme konusunda mutlaka yeni önlemler alınmalı, çalışma saatleri azaltılmalı, gerekirse AVM’ler de kapatılmalıdır” diye isteklerini dile getiriyor.

Vatandaş olarak bize düşen ise yetkililerin ve uzmanların uyarılarına dikkat etmek ve hijyen koşullarına harfiyen uymak olmalıdır.

NOT: Koronavirüs salgını nedeniyle bizlere evde çalışmaya olanak sağlayan Gazetemiz sahip ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum.