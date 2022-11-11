Hidayet Türkoğlu: Bu projenin önümüzdeki yıl Türk basketboluna kazandırılacağına inanıyoruz

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OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak TBF Basketbol Gelişim Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelere, başkan Türkoğlu’nun yanı sıra, çeşitli medya kuruluşlarının spor müdürleri, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

İncelemeler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, “Göreve geldiğimizden günden bu yana yapmayı hayal ettiğimiz proje. Herkesin kafasında soru işareti vardı. Acaba gerçekleşecek mi diye? Bu süreç bizim için çok değerli. Türk basketbolu için bu zamana kadar hiçbir şey yapılmamış. Bu bizi çok üzmüştür. Ülkemize Cumhurbaşkanı’mızın desteğiyle çok büyük tesisler kazandırıldı. Kendisi bu projeye ilk günden beri sahip çıktı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin sayesinde anlamlı bir tesis olacak. Tesiste 5 salon, kamp merkezleri ve seyircilerin güzel vakit geçireceği yerler olacak. Bu projenin önümüzdeki yıl Türk basketboluna kazandırılacağına inanıyoruz. Burada basketbolu daha ileriye taşıyacak ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından başkan Türkoğlu, spor müdürleriyle birlikte tesis inşaatını gezdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

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