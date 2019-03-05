31 Mart’ta Türkiye genelinde 1389 belediye başkanı seçilecek.

Aynı gün seçeceğimiz belediye meclisi üyelerinin sayısı ise 17 bin 263.

Belediye başkan adaylarını medyadan, düzenledikleri mitinglerden, salon toplantılarından az çok tanıyoruz.

Peki, belediye meclis üyelerini tanıyor muyuz?

Hayır!

Şahsen, Ankara’da oturan bir seçmen olarak önümüzdeki seçimde ister Cumhur İttifakı’na ister Millet İttifakı için oy verecek olayım, bu ittifakların gösterdiği belediye meclis adaylarından birini bile tanımıyorum.

Yani, gidip adeta gözüm kapalı oy kullanacağım.

Demokrasi, özgür seçim, vatandaşın iradesi bunun neresinde Allah aşkına?

“Başkanı seçiyorsun ya kardeşim” denebilir.

İyi ama başkanın tüm faaliyetlerine yön verecek olan belediye meclisi üyeleri değil midir?

Belediyelerin bütçesi meclislerinden geçer.

İhalelerin hangi bedelle kime verileceğini yine meclisler belirler.

İstimlak edilecek alanlar, açılacak yollar, imar planlarında yapılacak değişiklikler de meclislerde oylanır.

Nereye park yapılacağı, hangi alana kaç kat çıkmaya izin verileceği, otobüs ve metro seferlerinin nerelere kadar uzanacağını belirleyecek olanlar da meclislerdir.

++

Özetleyecek olursam, 31 Mart Pazar günü belediye meclisleri için gözü kapalı bir seçim yapmış olacağız.

Yakından tanısak belki selam bile vermeyeceğimiz insanlara gidip coşkuyla oy vereceğiz.

Bu tablo size de tuhaf gelmiyor mu?