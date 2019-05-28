Hiç kimse ekonomiye güvenmiyor

Karamsar tahminler, belirsizlikler, yeterli görülmeyen kararlar, artan hayat pahalılığı ekonomideki güven sorunu iyice su yüzüne çıkardı. Ekonomik gidişata dolaysıyla yönetime güven son yılların en büyük düşüşünü yaşıyor. Bunu biz değil devletin resmi kayıtları söylüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomi güven endeksi Mayıs ayında geçen Nisan ayına göre yüzde 8.5 gerileyerek 84.7den 77.5e geriledi. Endeks, Nisan ayında ise 3.4 değerinde artmıştı.

Geçen yılın Mayıs ayında ise güven endeksi 98.3 değerinde idi. Bu rakam o günlerde ekonomik gidişata güvenin olduğunu gösteriyordu. Bu rakam bile güven sorunundaki erozyonun açıkça ifadesi.

TÜİK’e göre ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Sektörel olarak bir aylık bazda en büyük gerileme yüzde 13 ile tüketici güven endeksinde. Diğer sektördeki gerilemelerde yüzde olarak şöyle: İnşaat 7.7, reel kesim yani imalat 5.3, hizmet 4.4, perakende 0.7.

Ekonomiye olan hızlı güven azalışının hem de bir ay içinde olması bizi gelecek aylarda zor günlerin beklediğinin habercisi.

Bu gerileme aynı zamanda yerel seçimlerden sonra yapılan “bundan sonra ekonomiye odaklanacağız, sonbaharda enflasyon tek haneye inecek, şöyle toparlanacağız, böyle büyüyeceğiz vaatlerle oluşan iyimser havanın inandırıcı olmadığının ve karşılık bulmadığının başka bir göstergesi olarak nitelemek mümkün.

Ekonomiye güven olmayınca, günlük pansuman kararlarla gün geçiriliyorsa tüm sektörde karamsar bir bekleyiş hakim ise yapılacak ilk iş bu durumun düzeltilmesi. Güven olmayınca ne yapsanız fayda etmiyor demek.

500 BİN TL YETER Mİ?

Ekonomide gidişatın diğer bir göstergesi de yaşanan durgunluk. Ekonomi yönetimi bunu aşmak için geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi yine beleş krediler dağıtmaya başladı.

Ancak bu defa kredi sınırı en fazla 500 bin lira. Kefalet Kredi Fonu’ndan verilecek krediler küçük ve orta büyükteki işletmeleri yanı KOBİ’leri kapsıyor. Kredilerin vadesi 12 aya kadar geri ödemesiz olacak. Süre asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzatılabilecek.

Ancak bu kredi alımında alıcılar sorun yaşayacak mı? Bu gün çoğu KOBİ bankaların kara listesinde. Bunun yanı sıra vergi, sigorta borçları olanların da sayısı kabarık. Her şeyi geçtik bu kredi ne işe yarar? Ancak elektrik, su, çalışanların alacakları gibi ödemelere yeter. Yani bu kredinin üretime bir katkısı olma, yukarıda bahsettiğimiz güvensizlik sorununu gidermez. Kredinin en azından bir yıl ödemesiz olması bir şeylere yarayabilir,birkaç deliği kapatır.