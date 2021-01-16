Hiç gitmediği Adıyaman’dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu

Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da market işleten Ferdi Şen, hayatında hiç gitmediği Adıyaman’dan minibüsüne gelen cezayı görünce şoke oldu. Cezaya itiraz eden Şen, “Hayatımda gitmediğim Adıyaman’dan kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza yedim. Eşimle de aram bozuldu. Ondan gizli Adıyaman’a gittiğimi düşündü. Herkese farklı ilden miras kalır, benim şansıma ceza geliyor’’ dedi.

​Merkez Seyhan ilçesinde market işleten Ferdi Şen’in evine posta aracılığıyla trafik cezası makbuzu gönderildi. Makbuzu açan Şen, cezanın yazıldığı yerin Adıyaman olduğunu görünce şoke oldu. Hayatında hiç gitmediği Adıyaman’da kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 288 lira para cezası yazıldığını gören Şen, EDS kamerası ile çekilen ceza fotoğrafına ulaştı. Fotoğraftaki panelvanın minibüsün farklı bir marka olduğunu, ancak plakanın aynı olduğunu gören Şen, Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğü’ne cezanın iptali için dilekçe gönderdi.

‘HERKESE FARKLI İLDEN MİRAS KALIR, BANA İSE FARKLI İLDEN CEZA GELDİ’

Makbuzu açtığında Adıyaman’da ceza kesildiğini görünce çok şaşırdığını dile getiren Ferdi Şen, ‘’Kendi kendime ‘Benin ne işim var Adıyaman’da’ dedim. Başkalarına başka illerden miras kalır, bana ise başka ilden ceza geliyor. Ne yapacağımı bilemedim. Ben de Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazdım. Hayatımda hiç Adıyaman’a gitmedim. Hiç gitmediğim yerden ceza yedim’’ diye konuştu.

‘EŞİMLE ARAMIZ BOZULDU, ONDAN GİZLİ ADIYAMAN’A GİTTİĞİMİ DÜŞÜNDÜ’

EDS siteminde kayıt altına alınan ceza günü ve saatine ait fotoğrafı incelediğini söyleyen Şen, “Ceza makbuzundaki fotoğraftaki araç benim değil. Fotoğraftaki farklı bir marka bir araç ama plakası benim plakamla aynı. Uyurgezerim biraz ama Adıyaman’a gidecek kadar da değilim. Her şeyi geçtim, eşimle de aram bozuldu. Cezayı eşim görünce beni sorguya aldı resmen. Onunla da aram bozuldu. ‘Sen işe diye çıkıp Adıyaman’da mı geziyorsun’ dedi. Şu anda dilekçemin cevabını bekliyorum. Dediğim gibi arabanın modelleri bile farklı ama plaka benim plakam. Allahtan sadece kırmızı ışıkta geçmiş, o plakayla başka suçlara da karışabilirdi’’ dedi.

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