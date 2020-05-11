Açıkça söyleyeyim; insanlık olarak hiç bilmediğimiz sularda yüzüyor ve hiç girmediğimiz denizlere giriyoruz!

Tarih boyunca insanlık belki de hiçbir zaman bu kadar büyük bir bilinmezlik ve öngörülemezlik içinde olmamıştı. Elbette geçmişte de küresel ölçekte yayılan veba ya da İspanyol gribi gibi salgın hastalıklar yaşanmış, dünya savaşları çıkmış bu olanlar dünyayı kökünden etkilemişti. Lakin bu gün yaşananlar görünüşte benzerlikler büyük olsa dahi o güne göre epeyce farklıdır. Öncelikle bu sefer ki salgın bir dünya savaşına değil ama sanayi devriminden sonra görülen en büyük üretim biçimi devrimine denk geldi. İnsanlık tam da bir eşiği atlayıp, yepyeni bir yaşam, üretim ve tüketim biçimine yelken açarken aniden bu salgın başladı ve doğal olarak bilinmezlikler, öngörülemezlikler de katbekat artmış oldu.

Türkiye özelinde belirsizliği arttıran üçüncü bir unsur ise 16 Nisan 2017 de yapılmış olan anayasa referandumu ile tesis edilip, 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler ile tam manası ile hayata geçirilen tek adam rejimidir. Bu rejim yürütme yasama ve yargı erklerini tek bir kişinin uhdesinde toplayan, parlamentonun gücü ve etkinliğini zayıflatırken yargı erkini büyük ölçüde tek bir kişinin kararları ile şekillendiren ancak üçüncü dünya ülkelerinde görülen tipte bir başkanlık sistemidir. Geleneksel olarak alışık olduğumuz parlamenter sisteme yüzde yüz aykırı ve dünyadaki gelişmiş demokratik ülkelerin sistemine çok ters, tuhaf bir sistemdir.

İnsanlık zaten bilinmez sularda yüzerken, bilinmezlikler arttıran ve güven uyandıramayan böyle bir sistem ile yönetilmek Türkiye için riski çok arttıran, büyük bir şanssızlıktır.

Yaşamakta olduğumuz pandemi belki de bu bilinmezliğin en bilinebilen, en öngörülebilen parçasıdır, neticede insanlık daha önce de böyle küresel salgınlar gördü, yaşadı ve o salgınlar ile baş etmeyi becerdi. Gerçi eski zamanlarda salgın hastalık taşıyan bir insanın kıtalar arası bir yolculuğu birkaç sat içinde yapıp, hastalığı çok uzak bölgelere yayması bu kadar kolay ve hızlı değildi, bu en büyük dezavantajımız, lakin tıp bilimi de bu kadar gelişmiş ve organize değildi buda en ciddi avantajımız farklılığı bu unsurlar ortaya çıkaracak. Muhtemelen önümüzdeki bir ila bir buçuk yıl içinde önce bir ilaç ya da etkin bir tedavi yöntemi bulunacak, daha sonra ise bir aşı geliştirilerek bu salgın ortadan kaldırılacak. Elbette unutmamak gerekir ki bütün bunlar olana kadar tek gücümüz kendi bağışıklık sistemimiz ve sosyal hayatımızda alacağımız tedbirler olacak.

Bu süreç bir çok cana mal olacak, çok insan hayatını kaybedecek ve küresel ekonomi de bu süreçte çok ciddi bir küçülme yaşayacak bu da kesin. Bir çok kişi servetini, işini gücünü, gelirini, malını mülkünü kaybedecek ve belki de küresel ekonomik siklet merkezi bile kayacak, yer değiştirecek. Neler yaşanacağı da büyük ölçüde salgının nasıl seyredeceğine bağlı olacak ama şurası artık kesin ki bu virüs SARS gibi kolayca ortadan kalkmayacak ve yaşamı etkilemeye devam edecek.

İkinci bilinmezlik ise içine yeni yeni girmeye başladığımız bilgi çağı, bu çağ yepyeni bir üretim ve tüketim biçimini getirecek, yaşamlarımızı kökten değiştirecek. Bir çok işi robotlar yapmaya başlayacak ve kol gücü manasında işçiliğe gereksinim fevkalade azalacak. Ekonomilerini ucuz ve basit işgücü ile çeviren ülkeler bu işten en çok zarar gören ülkeler olacak. Sanayi devriminin tek tip kitlesel üretimi, yerini kişiye özel tekil üretime bırakacak. Karanlık fabrikalarda robotlar kişinin ihtiyacı ve beğenisine özel ürünleri tek tek üretecek. Akıllı otonom araçlar bir sürücüye ihtiyaç duymadan yükleri kıtalar arasında taşıyacak. Ordular ve güvenlik konsepti bile değişecek silahlı insanlardan oluşan ordular yerini silahlı dronlardan oluşan yeni robot ordulara bırakacak. Sosyalleşme ve iletişim bu günkünden bile çok daha sanal ve kompleks bir hale gelecek. Toplumlarda iktidar ve zenginlik kapital sahiplerinden bilgi sahiplerine geçecek, çok büyük bir sınıfsal güç ve zenginlik kayması yaşanacak.

Küresel ölçekte insanlık bu kadar büyük bir değişim yaşar, bilinmeyen sulara açılırken ne yazık ki ülkemiz bu sularda karşılaşacağımız riskler ile baş edebilecek rasyonel aklı ve bilimi rehber edinmiş, demokratik bir rejim ile değil bütün kararları tek bir adamın şahsi inisiyatifine bırakan, belirsizliği arttıran, otoriter bir sistem ile yönetiliyor.

Tüm ekonomik aktörlerin, bu yeni koşulları bilerek karar alması servet, gelir ve kârlarını koruyabilmeleri açısından son derecede önemlidir, demedi demeyin.