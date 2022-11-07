HİÇ AMA HİÇ KİMSE ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMEMİŞ…

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse ‘Beni enflasyonun altında ezdirdiler’ diyemez” diye bir iddiada bulunmuş.

Aslında fıkra bu kadar!

Nebati Bey, “Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız. Bunu hiç kimse işini kaybetmeden, aşını kaybetmeden, kepenk kapatmadan, atölyelerin kapılarına kilit vurmadan, fabrikaların kapılarına kilit vurmadan gerçekleştireceğimizi; tüm dar gelirli, sabit gelirli başta olmak üzere, toplumun enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerinin bizim attığımız adımlarla daha rahat bir hayat sürdüreceklerini ifade ederim” De demiş.

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Nureddin Beyin etrafında kim var kimlerle konuşup böyle komik iddialarda bulunuyor bilmem fakat sokağa çıkıp çarşı pazar gezse, üç beş esnafın derdini dinlese insanların enflasyon altında nasıl yok yoksul düştüğünü, çocukların okullarına aç biilaç gittiğini, yeni nesilde bodurluk sorununun baş gösterdiğini de bilirdi.

Tamam, iktidar mensupları alacakları tepkilerden korkuyor, sokağa çıkıp halk ile yüzleşemiyor lakin biraz kâğıt kalem kullanıp kitap okusalar Türkiye’de halkın enflasyon karşısında ezilip ezilmediğini anlar ve belki o zaman böyle komik iddiaları ortaya atmaya biraz olsun utanırlardı.

Onlar okur mu bilmem ama ben rakamlar ile konuşup onların etkileyebileceği kitlelere durumu bir kere daha anlatayım.

Bakın arkadaşlar, bu ülkede Türk-İş tarafından açıklanan asgari ücret ile açlık ve yoksulluk sınırına dair Ekim 2022 hesaplamaları şöyle:

AÇLIK SINIRI 7.425 TL OLARAK HESAPLANDI VE AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN 1.925 TL ÜZERİNDE OLDU!

OLARAK HESAPLANDI VE AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE OLDU! DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YAPMASI GEREKEN TOPLAM HARCAMA YANİ YOKSULLUK SINIRI 24.185 TL OLARAK HESAPLANDI!

OLARAK HESAPLANDI! MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 2,48 ORANINDA ARTTI.

MUTFAK ENFLASYONU SON ON İKİ AYDA YÜZDE 134,77 ORANINDA ARTTI.

BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 9.705 TL’ YE ULAŞTI!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından hesaplanan açlık- sınırının Ekimde 8 bin 223 lira ve yoksulluk sınırı da 24 bin 513 lira olduğunu da anımsatmak isterim.

Bu veriler ortadayken emekçileri açlık sınırının altında bir ücrete çalışmaya mahkûm edenlerin çıkıp “20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse ‘Beni enflasyonun altında ezdirdiler’ diyemez.” Demesi resmen utanmazlıktır!

Gelelim uzun dönemli hesaplamalarda enflasyon etkisini görmek için en doğru yöntem olan altın ile ölçme yöntemine:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sormuş: 2002 Aralık Asgari Ücret: 184,3 TL. Çeyrek Altın: 27,40 TL. Bir asgari ücretle 7 çeyrek altın alınıyordu. 2022 Eylül Asgari Ücret: 5.500,4 TL Çeyrek Altın: 1.674 TL. 3 çeyrek alınıyor. Milletin aklıyla alay etmeyin. Sayenizde 4 çeyrek kimin cebine gitti?

AKP iktidarının başı 2 Ocak 2003 tarihinde gram altın fiyatı 18.308.785 TL seviyesindeydi. 2003 başı AKP iktidarı tarafından belirlenen net asgari ücreti ise 225.999.000 TL yani bir aylık asgari ücret ile 12,3 gram altın alabiliyormuşsunuz.

Bugün asgari ücret net 5.500 TL ve ancak 5,5 gram altın alabiliyorsunuz!

Peki, kim yürüttü emekçinin 6,5 gram altınını?

Bugün asgari ücret 12 gram altın karşılığı olsa, çalışanın eline 12.000 lira net ücret geçse açlık sınırı aşılsa güzel olmaz mıydı?

Bir başka acı gerçeği ise Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün dile getirmiştir. Ergün açıklamasında; “2002 yılında asgari ücret, en düşük işçi emeklisi aylığının %72’sine denk gelirken; bugün en düşük işçi emeklisi aylığı, asgari ücretin %53’üne denk geliyor. Böyle adalet olmaz” diyor.

İşte enflasyonun emekçiyi, emekliyi, dar gelirliyi nasıl ezdiğinin açık ve net ispatı budur…