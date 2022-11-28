Hibrit virüs, orta kulak iltihabına neden oluyor

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Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammet Fatih Topuz, son zamanlarda özellikle hibrit virüsün de etkisiyle orta kulakta sıvı birikmesi ve akut orta kulak iltihabı sıklığında ciddi artış olduğunu bildirdi.

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topuz, üst solunum yolu enfeksiyonu, burun akıntısı ve tıkanıklığı, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük ile ses kısıklığı şikayetlerinde artış olduğunu kaydetti.

Son günlerde Kovid-19 ve gribin yanı sıra RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) de etkili olmaya başladığını aktaran Topuz, hızlı bulaşma özelliği olan RSV’nin özellikle çocukları kolayca hasta ettiğini kaydetti. Topuz, RSV’nin daha çok bronşları ve akciğeri etkilediğini belirterek, “Burun akıntısı, öksürük, balgam, halsizlik ile kendisini gösterir. RSV, özellikle 0-2 yaş arası bebekleri etkileyen hava yolu veya öksürük sonucu damlacık yoluyla hızlı yayılan bir enfeksiyondur. Yapılan araştırmalarda ABD’de her yıl 5 yaş altı çocuklarda 57 binin üzerinde vaka görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

“İşitme kaybına yol açabilir”

Doç. Dr. Muhammet Fatih Topuz, son günlerde artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonunun nedeninin İnfluenza A ve RSV’nin birleşerek “hibrit virüs” olarak hareket etmesi olduğunu bildirdi.

Hibrit virüsün, grip veya RSV’den daha ağır ve uzun seyrettiğini aktaran Topuz, şunları kaydetti:

“Son zamanlarda özellikle hibrit virüsün de etkisiyle orta kulakta sıvı birikmesi ve akut orta kulak iltihabı sıklığında ciddi bir artış var. Orta kulak iltihaplarında yeterli tedavinin alınmadığı durumlarda orta kulak boşluğundaki iltihap ve iltihaba bağlı oluşan toksinler, hem orta kulak boşluğundaki yapılara hem de çevredeki diğer organlara zarar verebilir. İşitme azlığı, yüz felci, beyin zarı iltihabı, baş dönmesi, beyinde apse gelişimi gibi ciddi komplikasyonlara neden olur. Özellikle çocuklarda gördüğümüz orta kulak iltihabı sonrası gelişen işitme azlığına bağlı olarak konuşmaya yeni başlayan çocuklarda konuşma bozukluğuna ve öğrenme geriliğine de neden olabilir. Böyle bir durumda erken ilaç tedavisinin başlanması, tedavinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi müdahale ile tedaviye devam edilmelidir.”