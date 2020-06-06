Dünyanın yabancı dil eğitiminde tamamen geleneksel eğitim öğretim yöntemlerini geride bıraktığına dikkat çekerek ‘Hibrit’ öğrenmenin önemine vurgu yapan Mektebim Koleji Yabancı Diller Müdürü Lale Muti, “Yüz yüze sürdürülen eğitimlerle beraber hibrit öğrenmeyi kullanan bir kurum olarak öğrencilerdeki yabancı dil becerilerinin hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz.Doğru stratejilerle Türkiye’nin Yabancı Dil Başarı notu yukarıya çekilmesi kolay” dedi.

Dünyada yaklaşık 1.5 milyar insan ortalama düzeyde İngilizce konuşurken, Mektebim Koleji Yabancı Diller Müdürü Lale Muti, daha iyi İngilizce konuşulabilmesi için okullarının hangi metodları uyguladığını ve hangi metodların başarıyı getirebileceğini anlattı. Eğitim Fakültelerinden yeni mezun olan öğretmenlerin iş hayatında zorlandıklarını gözlemlediklerini ifade eden Lale Muti, “Okullar arasında ortak bir yabancı dil eğitim felsefesi bulunmaması da onları zorlayan ikinci bir unsur oluyor. Bu nedenle tüm okulların “Hizmet Öncesi Eğitimlere” yatırım yapması gerekliliğine inanıyoruz.

Mektebim Koleji olarak 33 kampüsümüzle gelecek nesilleri başarı dolu bir hayata hazırlıyoruz derken bunun ancak ve ancak iyi öğretmenler sayesinde olacağının farkındayız. Bu farkındalık ile her bir kampüsümüzü “Öğretmen Akademisi” gibi düşünüyor ve öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Eğitimlerden sonra öğretmenlerimizin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerinde artışlar olması kurumlarımızı olduğu kadar öğretmenlerimizi de memnun etmekte.” dedi. Muti, Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde 100 ülke arasında Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka ve Singapur’un ilk 5 ülke olarak sıralandığını Türkiye’nin ise listede 79’uncu sırada yer aldığını belirtti.