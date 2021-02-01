Heyelanda yolu kapatan dev kaya, 15 saatlik çalışmayla kırıldı (2)

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bisikletle gittiği esnada, yolda yürüyen bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi, çevredeki gençler tarafından darbedildi. Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu...