Ana Sayfa Güncel Haberler Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü/Ek fotoğraflar
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Doğu bebeğin tedavisi için 160 bin dolar lazım
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 14 aylık Doğu Ülker'in, ABD'de gen tedavisi olabilmesi için gerekli 2 milyon...
Denizli’de uyuşturucuya 19 tutuklama
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün...
Bakan Yardımcısı Çataklı: Afetzedelere gönderilen malzemeleri teslim ettik
ANKARA (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremden etkilenenlere gönderilen 13 bin 769 gıda kolisi ve 15 bin 352 adet giysiyi afetzedelere teslim ettiklerini...
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