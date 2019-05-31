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31 Mayıs 2019
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Spor Gündemi ve Haberleri

Heyecanını yendi, Avrupa Şampiyonu oldu

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İZMİR’de Wushu sporcusu Yiğit Yağız (17), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. İlk defa milli olan ve şampiyonaya milli takım kafilesiyle beraber giden Yağız, “Salgıladığım adrenalin tüm enerjimi tüketti ve finalde çabuk yoruldum. Ancak profesyonel bir sporcu olarak kendimi toparladım ve yapmam gereken şeyi yapıp Avrupa şampiyonu oldum” dedi.

Yiğit Yağız, Kung Fu’nun bir dalı olan Wushu sporunda gösterdiği başarılarla hem ailesinin hem de tüm İzmir’in göğsünü kabartıyor. Wushu sporu yapan ağabeyini örnek alıp, küçük yaşlardan itibaren bu sporla ilgilenen ve birçok kez Ege Bölgesi şampiyonu olan, 2017 ve 2018’te de Türkiye üçüncülüğü derecelerini elde eden genç sporcu, 24 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, finalde Çek rakibini yenerek, 80 kilogram kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Bu başarıyı yakalamak için çok çalıştığını söyleyen Yiğit Yağız, “Kulübüm Ayyıldız’a ve hocalarıma, özellikle de Davut Gençtürk’e çok teşekkür ederim. Hayatta emek vermeden hiçbir başarının kazanılmayacağını düşünüyorum. Okuldan çıkıp antrenman yaptım. Kimi zaman vaktim olmadı, vakit yarattım. Ancak çalışmalarımın karşılığını aldım. Bana güvenen ve beni seven insanları yüz üstü bırakmadığım ve onları gururlandırdığım için çok mutluyum” dedi.

İlk defa milli olan ve şampiyonaya milli takım kafilesiyle beraber giden Yağız, “İlk defa yaşadığım bu deneyim beni heyecanlandırdı. Salgıladığım adrenalin tüm enerjimi tüketti ve finalde çabuk yoruldum. Ancak profesyonel bir sporcu olarak kendimi toparladım ve yapmam gereken şeyi yapıp, Avrupa şampiyonu oldum” diye konuştu. Yiğit Yağız, bundan sonra da hem kendisi hem de ailesi için yeni başarılar elde etmek için çalışacağını söyledi.

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