Ak Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin seçim vaatlerini açıkladığı toplantıyı dikkatle izledim.

İşte görüşlerim:

-Seçilirse 5 yıl içinde metro hattına 60 kilometre ekleyeceğini söyledi. Heyecan duymamak mümkün değil. Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi Ankara’nın da en önemli sorunlarından biri ulaşım. Ve bu sorunu çözmenin en akıllıca yolu metrodan geçiyor.

-10 millet bahçesi yapma sözü de dikkate değerdi. Özellikle şehrin ortasında bir beton yığını olarak duran Cebeci Stadı’nın millet bahçesine dönüştürme projesini yürekten destekliyorum.

-Şehir dışına taşınacak askeri tesislerin yeşil alan yapılacağı sözünü de önemsedim ve not ettim.

-Çıkmaz sokakların çocuk oyun alanı olarak değerlendirilmesi de büyük olmasa da hoş bir proje olarak parlıyor.

-“Seçilirsem ilçe belediyeleriyle kavga etmeyeceğiz. Uyum içinde birlikte çalışacağız” demesini de, “Mansur Yavaş’la niye görüşmeyelim. Düşman değiliz, küs de değiliz. Her zaman telefonlaşırız, bir araya gelir muhabbet ederiz” demesini de çok anlamlı buldum.

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Gelelim, eleştirilerime:

-Temelli’de madde bağımlıları için rehabilitasyon merkezi açılması projesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Belediye uzmanlık alanında olmayan işlere girişmemeli. Geçmişte Sıhhıye’de belediye hastanesi açılmış ama doğru düzgün hizmet veremediği için kapatılmıştı. Madde bağımlılarının tedavisi ve topluma kazandırılması Sağlık Bakanlığını ilgilendirir.

-“24 saat açık uyanık kütüphaneler” projesi de uçuk geldi bana. Milli Kütüphane bile gece yarısına gelmeden kapanıyor. Sabaha kadar ders çalışacak, kitap okuyacak kim vardır bu şehirde Allah aşkına.

-Hacı Bayram Camisi ile Ankara Kalesi arasına teleferik kurulması projesine de doğrusunu söylemek gerekirse dudak büktüm. Teleferiğe bineceklerin şehrin en yoksul ve sorunlu bölgelerini seyrederek gitmeleri gerekir Kale’ye. Turizmi geliştirecek yatırımlar üzerinde biraz daha düşünülmeli.

-Hayvanat bahçesi projesi de tartışılmalı. Ne kadar özenli davranılırsa davranılsın hayvanat bahçeleri tutsak hayvanların müebbet hapis cezası çektikleri cezaevleri olmaktan kurtulamıyor.

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Bakalım, Ankara’nın diğer belediye başkan adayları hangi projelerle karşımıza çıkacak?

Onları da açıklandığında değerlendirmeye çalışırız.