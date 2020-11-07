Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’deki Hesarek Kayak Merkezi’nde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Bingöl’de kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip Hesarek Kayak Merkezi’nde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinliğe katılan 32 sporcu, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinden havalanarak, Türk bayrağı açtı. Kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla böylesi bir etkinlik düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, “Bingöl’de dört mevsim spor yapılabildiğini göstermek ve kayak merkezini tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledik. Etkinliğe Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bingöl’den gelen çok sayıda sporcu katıldı. Sadece yamaç paraşütü değil, diğer doğa sporlarını da canlandırmak için bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

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