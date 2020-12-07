HES uygulamasındaki kırmızı haritaya rağmen Zonguldaklılar sokakta

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, son günlerde vaka sayıları 200’leri bulurken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita kırmızıya büründü. Kısıtlama sonraki ilk günde ise kent merkezindeki kalabalık dikkat çekti.

Zonguldak’ın en büyük ilçesi Ereğli’de de vaka artışları HES uygulamasına yansıdı. Haritada, yeşil alanlar, askeri bölge ve mezarlıklar dışındaki alanların tamamının kırmızıya büründüğü görüldü. İlçede bugüne kadar 104 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 200’leri buldu. Kısıtlama sonrası ise cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk günboyu devam ederken, halk pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Ereğli Belediyesi Zabıta ekipleri pazar girişinde HES sorgulaması yaparak halkın içeri girmesine izin verdi. Pazar içinde de denetimler yapılarak halkın tedbirlere uyarak alışveriş yapmaları istendi.

‘KISITLAMALAR DEVAM ETMELİ’

Ali Üresin, alınan kısıtlama kararını yerinde bulduğunu söyledi. Hastalıktan bir an önce kurtulmayı dilediğini ifade eden Üresin, “Alınan karar memleketimiz ve hastalık için güzel oldu. Her zaman böyle olması icap eder. Milletimizin koronadan korunması için evde kalması iyi bir karar” dedi.

Adem Danışmaz ise tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyleyerek, “Kısıtlama kararı iyi oldu. Devam etmesi gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının en azından ocak ayının sonuna kadar devam etmesi lazım” diye konuştu.

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